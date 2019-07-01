Кремль "готов разъяснить" Нино Катамадзе вопросы политики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России.

Как пишет «Интерфакс», Песков, отвечая на вопрос журналистов об отказе Нино Катамадзе выступать в России на фоне протестов в Грузии, предположил, что певица не до конца разбирается в политической ситуации.

«Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», — сказал он.

Пресс-секретарь также призвал к осторожности российских артистов, которые собираются на гастроли в Грузию.