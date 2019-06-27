Глава МИД Хорватии избрали генсеком Совета Европы до 2024 года

Министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич избрали генеральным секретарем Совета Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Пейчинович-Бурич сменит норвежского политика Турбьерна Ягланда и будет занимать пост до 2024 года.

Подчеркивается, что в голосовании успела принять участие российская делегация, полномочия которой ПАСЕ подтвердила за две минуты до выборов.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию о полном подтверждении полномочий российской делегации безо всяких санкций.