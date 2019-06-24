Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду

Центризбирком Украины отказался регистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Движение новых сил».

Как говорится в пресс-релизе украинского ЦИКа, созыв и проведение внеочередного съезда партии «Движение новых сил», созданной бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, а также утверждение списка ее кандидатов прошло с нарушением требований устава партии.

В связи с этим Центризбирком постановил отказать партии Саакашвили в регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины.

«Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года… Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», — подчеркнули в украинском ЦИКе.

При этом сам Михаил Саакашвили обвинил в недопуске его партии на выборы бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенное им же ЦВК»,— приводит «Коммерсант» запись политика в Facebook.

Напомним, после того, как в конце мая текущего года президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, экс-президент Грузии заявил, что опасается строить политическую карьеру на Украине, поскольку для него это «плохо заканчивается».