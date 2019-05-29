Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что опасается строить политическую карьеру на Украине.

Напомним, 28 мая новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства бывшему лидеру Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Как передает издание «Апостроф», после этого возглавляемая Саакашвили украинская партия «Движение новых сил» объявила о намерении принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду.

При этом сам экс-губернатор Одесской области заявил об опасении строить политическую карьеру на Украине, поскольку для него это «плохо заканчивается».

«Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому-то полезны, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал», — приводит его слова ТАСС.