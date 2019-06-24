Мэр Челябинска подал в отставку после полугода работы

Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на городскую думу Челябинска. Отмечается, что депутаты рассмотрят заявления Елистратова уже в понедельник, 24 июня.

Напомним, Елистратов был назначен врио мэра в середине ноября 2018 года, когда в отставку ушел Евгений Тефтелев. Я феврале нынешнего года депутаты избрали Елистратова официальным главой города.

Издание Ura.ru ранее писало о том, что Елистратов уйдет в отставку. «Иначе бы депутаты, у которых накопилось к нему много претензий, уволили бы его по отрицательным мотивам», — заявил один из источников издания.