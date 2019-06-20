Песков заявил, что в регионах реагируют на обращения жителей до "Прямой линии"

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин готовится к «Прямой линии» до последней минуты перед трансляцией.

Как передает газета «Известия», в Кремле прошла многочасовая подготовка к общению российского президента с гражданами в прямом эфире.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, совещание по подготовке к «Прямой линии», которое прошло в Кремле накануне, длилось пять-шесть часов. При этом сам президент традиционно посвящает подготовке к программе несколько дней. Песков подчеркнул, что этот процесс «продолжается фактически до последней минуты».

«Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе», — пояснил представитель Кремля.

Песков также отметил, что на некоторые обращения граждан региональные власти и правоохранительные органы отреагировали еще до выхода программы в прямой эфир.

«В этом году, собственно, все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президентом. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры», — рассказал он.

Напомним, 17-я ежегодная «Прямая линия» с президентом состоится в четверг, 20 июня. Согласно данным опроса ВЦИОМ, следить за передачей в прямом эфире планируют 75% россиян.