Что увидит из космоса "Государево око"?

В недрах руководимым Дмитрием Рогозиным «Роскосмоса», похоже, изобрели толкиновский палантир.

Ну почти. Вчера Рогозин пообещал президенту, что тот сможет руководить страной и следить за всем, что происходит на ее просторах и не только, через систему «Государево око».

То есть, позвольте! Пока мы возмущались нахальством спецслужб с «Роскомнадзором» и Собяниным с его мегасистемой распознавания лиц, конечный бенефициар вот этого всего заполучил суперподглядывалку, с помощью которой можно в режиме реального времени следить за ситуацией в регионах? Например, смотреть, как мэр Омска во время осмотра улиц города попадает ногой в яму и с громким плеском плюхается в грязь, не в «Телеграме», а прямо онлайн?

Оказалось, все немного не так, просто у нас коротковата память. В середине января г-н Рогозин уже рассказывал о системе «Государево око». По его словам, видеть, что творится в стране, она может просто через космические снимки высокого разрешения. Очень высокого – до одного метра и даже меньше. Штука, конечно, полезная, особенно в ситуациях с сезонными паводками и пожарами. Ну, если еще очень повезет, можно засечь, кто именно пишет на заборе про сказочного наблюдателя. А в остальном – клон Google Earth.

А теперь о главном. Вместо того, чтобы ограничивать доступ к готовому и качественному продукту, государство создает свой аналог, который еще не факт, что будет соответствовать, не говоря уже о превосходстве над оригиналом. В феврале Роскосмос объявил открытый конкурс на создание информационной системы для обеспечения доступа потребителей к данным дистанционного зондирования Земли. Стоимость контракта – 78,9 млн рублей. Причем отнюдь не рогозинских, а бюджетных. То есть наших с вами.

Словом, какой Мордор, такие и Сауроны.