Дмитрий Рогозин заявил, что президент сможет отслеживать выполнение указов в регионах с помощью проекта «Государево око».

Как передает «Интерфакс», глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил предоставить президенту России Владимиру Путину возможность в режиме реального времени следить за ситуацией в регионах через космические снимки.

Отмечается, что речь идет о предложенном ранее проекте «Государево око», который при помощи системы дистанционного зондирования Земли позволит отслеживать динамику изменения любых процессов.

Однако если раньше проект предлагалось использовать для борьбы с пожарами и поиска очага возгорания, то теперь в «Роскосмосе» порекомендовали сделать систему «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства», доступ к которой будут иметь президент и кабинет министров.

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое», — заявил Рогозин.