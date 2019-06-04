Очередная корзинка льгот: глава Роснефти выпросил новые привилегии у государства

Льготы Роснефти — минус полтриллиона в бюджет.

Неужели Правительство РФ вновь согласует для компании «Роснефть» новые льготы на Приобское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе? По всей видимости, в последнее время это единственный оставшийся способ повышения эффективности российской корпорации, задолжавшей своим кредиторам почти 5 трлн рублей. Однако всё бы ничего — льготы в ряде ситуаций действительно единственный возможный способ повысить эффективность добычи на месторождениях, которые близки к выработке. В частности, «Роснефть» недавно уже успешно получила беспрецедентные льготы для другого своего крупного месторождения — Самотлорского — в виде налогового вычета из НДПИ на 35 млрд рублей в год на десять лет.

Однако с Приобским месторождением случай несколько иной: месторождение запущено в промышленную эксплуатацию всего около 30 лет назад, на 20 лет позже Самотлорского, Федоровского, Лянторского и других сопоставимых сибирских месторождений. И в феврале, когда Игорь Сечин впервые поднял вопрос о льготах для Приобского, Минфин звучал достаточно категорично. «Выработанность Приобского месторождения 25%, у Самотлора — больше 60%. Есть объективные факторы, говорящие о том, что эти месторождения между собой несопоставимы», — говорил в феврале «Интерфаксу» глава департамента Минфина Алексей Сазанов.

Неудивительно, что и Минфин, и «Роснефть» отказались от комментариев — ведь ещё в феврале финансовое ведомство было категорически против льгот на НДПИ, оценивая потерю доходов почти в полтриллиона рублей за следующие 10 лет. Более того, Приобское месторождение уже получает льготы — 41 млрд рублей за последние два года. Крайне любопытна причина, почему по итогам одного совещания Минфин вдруг сменил свою позицию и посчитал упущенные полтриллиона, по всей видимости, допустимой потерей.

А компенсация этой суммы, вероятно, опять упадёт на плечи налогоплательщиков — повышение НДС, увеличение пошлин за выдачу документов, рост акцизов на топливо тоже вносят свою роль в компенсационные доходы в бюджет.

В таком случае система налога на добавленный доход, где деньги взимаются не с добытых тонн, а с разницы между ценой реализованной нефти и затратами на ее добычу, могла бы решить эту проблему. Но Минфин категорически против полноценного внедрения из-за упущенных доходов. По всей видимости, необходима компенсация полмиллиарда. Но мало кто зрит в будущее — в конце прошлого года зампред правительства Дмитрий Козак озвучил мрачный прогноз: к 2035 году при текущем инерционном сценарии развития Россия потеряет почти половину от текущей добычи нефти, и вопрос изменения налоговой системы был бы способен решить данную проблему.

К чему может привести одинокая налоговая льгота? Повышение налогов для всей остальной отрасли, снижение темпов добычи из-за невозможности применять наиболее дорогостоящие технологии повышения нефтеотдачи, снижение доходов государства и, как результат, снижение качества жизни россиян. И весь этот «эффект бабочки» возможен из-за одной налоговой льготы в интересах узкого круга руководства отдельно взятой компании.