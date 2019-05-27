Дмитрий Песков прокомментировал решение международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что международный трибунал ООН по морскому праву принял решение обязать Россию отпустить на свободу украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Россия не собирается прекращать расследование и судебное разбирательство в отношении задержанных граждан Украины даже после соответствующего решения ООН.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — приводит слова Пескова издание.