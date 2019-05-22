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В Кремле надеются, что из референдума о диалоге Украины с РФ "выйдет толк"

Политика
14:16, 22 мая 2019

Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского провести на Украине референдум об отношениях с Россией.

Как передает «Коммерсант», накануне новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность 20 мая, выразил намерение вынести вопрос об отношениях с Россией на всеобщее голосование.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, проведение референдума — это внутренее дело любого государства.

«Это внутреннее дело Украины. Ждем конкретных шагов. Не наше дело говорить про саму идею, главное — чтобы был толк», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина в ответ на вопрос «Ъ FM».

Песков также добавил, что Россия ждет от Украины конкретных шагов «прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока».

Теги: Украина, Песков

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