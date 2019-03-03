Секретный ядерный объект в КНДР мог стать причиной провала саммита с США

Газета The Sunday Times назвала причину, по которой переговоры США и КНДР во Вьетнаме зашли в тупик.

Издание отмечает, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое завершилась досрочно из-за требования американской стороны закрыть предприятие по обогащению урана.

Данные о предприятии, как утверждает The Sunday Times, предоставила американская разведка на основе анализа спутниковых фотоснимков. Однако северокорейская сторона не стала мириться с ультиматумом, и переговоры были прекращены.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что разногласия на встрече с Ким Чен Ыном коснулись вопроса о санкциях. По его словам, лидер КНДР требовал полной отмены санкционного режима, на что Вашингтон пойти не мог.