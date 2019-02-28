Кремль назвал "русофобскими потугами" требование раскрыть доходы Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал требование конгрессменов США раскрыть доходы Владимира Путина.

Как передает «Интерфакс», речь идет о законопроекте «О транспарентности в отношении Владимира Путина» американских конгрессменов Вала Деминга и Элизы Стефаник, которые потребовали от разведовательного сообщества США представить данные о размере доходов и имуществе российского президента.

Комментируя предложение политиков, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит относиться к требованию конгрессменов серьезно и добавил, что сам Владимир Путин пока «вряд ли в курсе такой инициативы».

«Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — объяснил Песков.

По его словам, внимание американских политиков в последнее время сосредоточено на проблематике РФ и лично Владимира Путина.

«Честно говоря, то ли своих забот у них мало. Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, накануне на сайте Конгресса США был опубликован текст законопроекта о новых антироссийских санкциях, согласно которому, американская разведка должна представить отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».