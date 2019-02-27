Конгресс США опубликовал закон о санкциях, вводящих слежку за Путиным

На сайте Конгресса США опубликовали текст законопроекта, предусматривающего введение новых санкций в отношении России.

Напомним, сам законопроект, предполагающий дополнительные санкции против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», был представлен группой американских сенаторов еще 13 февраля. Известно было и то, что ограничения коснутся банковского и энергетического секторов, а также госдолга страны.

Однако полный текст инициативы, внесенной республиканцами Линдси Грэм и Кори Гарднером, а также демократами Бобом Менендесом, Беном Кардином и Джинн Шахин, был опубликован американским Конгрессом лишь 27 февраля.

Отмечается, что через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских «политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина». В то же время разведка должна представить Конгрессу отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Ранее, комментируя ожидания от грядущих антироссийских санкций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал «готовиться к худшему».