СМИ сообщили об отдыхе Путина на "месте силы" на Алтае

Минувшие выходные президент РФ Владимир Путин провел в санаторно-курортном комплексе в Горном Алтае.

Об этом со ссылкой на свой источник сообщают «Новости Горного Алтая». Косвенным подтверждением этой информации издание назвало тот факт, что вечером 16 февраля самолет Ан-148 специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц страны, прибыл в Горно-Алтайск. Затем самолет улетел в Москву, потом вернулся на Алтай и снова отправился в столицу.

По данным портала, Владимир Путин провел выходные в санаторно-курортном комплексе «Алтайское подворье», которое находится в Онгудайском районе Республики Алтай. Комплекс расположен в устье реки Урсул при впадении ее в Катунь. «Среди российской политической элиты это место считается "местом силы", где можно почерпнуть энергию для дальнейших свершений», – пишут журналисты. Этот объект, принадлежащий «Газпрому», усиленно охраняется.

По данным СМИ, Путин часто бывает на Алтае с частными визитами. Так, например, в 2015 году он отдыхал на «Алтайском подворье» вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Политики рыбачили, совершали пешие и конные прогулки, принимали пантовые ванны.