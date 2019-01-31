Россию обязали выплатить €10 млн за депортацию грузин в 2006 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 10 млн евро.

На сайте суда сообщается, что ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии о компенсации за депортацию грузин из России в 2006 году. По мнению суда, депортация коснулась 1,5 тысячи грузинских граждан.

10 млн евро суд распорядился раздать пострадавшим. Всем депортированным полагается две тысячи евро. Гражданам Грузии, которых в РФ незаконно лишили свободы, дадут от 10 до 15 тысяч евро.

Грузия подала на РФ в суд в 2015 году, потребовав 70 млн евро в качестве компенсации.

Напомним, в 2006 году четверых сотрудников российского Главного разведывательного управления арестовали в Грузии по обвинению в шпионаже. В ответ на это из РФ стали высылать грузин, якобы нарушивших визовый режим. По данным грузинской стороны, из страны выдворили 4634 человека.

24 января ЕСПЧ опубликовал ежегодный отчет о своей работе. «Ежегодная таблица о нарушениях по странам показывает, что больше всего решений, в которых суд признал хотя бы одно нарушение Европейской конвенции по правам человека, принято против следующих государств: Россия (238 решений), Турция (140), Украина (86), Румыния (71) и Венгрия (35)», – говорилось в документе.