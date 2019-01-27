Песков отверг слухи об отправке в Венесуэлу 400 российских контрактников

В Кремле прокомментировали сообщения западных СМИ об отправке российских военных для защиты президента Венесуэлы.

Как передает «Интерфакс», ранее некоторые СМИ сообщали, что в Венесуэлу для защиты законного президента Николаса Мадуро прибыли 400 частных военных контрактников из России.

Комментируя данную информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что «у страха глаза велики».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

«Да нет, конечно», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, ранее президентом Венесуэлы себя объявил глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо. США, Канада и ряд стран Латинской Америки заявили, что признают легитимность правления Гуайдо.