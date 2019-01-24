Госсекретарь США рассказал об отношениях с новым лидером Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен поддерживать отношения с Венесуэлой через Хуана Гуаидо.

23 января экс-спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо принял на себя полномочия главы исполнительной власти и пообещал покончить с «тиранией и узурпацией власти». США признали его президентом республики. Затем то же самое сделали власти Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Аргентины. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, преемник Уго Чавеса с 2013 года, объявил, что его страна разрывает дипломатические и политические отношения с США. Тем временем в стране проходят многотысячные акции противников Мадуро.

«Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле», – приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения Майка Помпео.

Он объяснил, что США не признают Мадуро президентом, поэтому не считают его вправе разрывать дипломатические связи. Помпео также заявил о готовности Вашингтона привлечь к ответственности всех, кто станет угрожать безопасности американских дипломатов.

«Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа [тот признал Хуана Гуаидо президентом — прим. Sobesednik.ru],— это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела», – прокомментировал события в Каракасе глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

16 января глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной ситуацию в Венесуэле. «И все это говорит о том, что линия на развал неугодных правительств в Соединенных Штатах сохраняется в качестве одного из приоритетов их действий и в Латинской Америке, да и в других регионах», – сказал министр.