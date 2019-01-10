В Госдуме предложили штрафовать перекупщиков билетов на 300 тысяч

В ближайшее время депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, направленный на борьбу с «билетной мафией».

Об этом в четверг, 10 января, сообщила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, пишет «Парламентская газета». Она уточнила, что законопроект предполагает усиление ответственности за нарушение требований к продаже и возврату билетов на мероприятия.

В частности, законопроект устанавливает штрафы для перекупщиков, которых поймают с поличным. Физическим лицам придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей, должностным — от 150 до 400 тысяч рублей. Юридическим лицам будет грозить штраф на сумму от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее Sobesednik.ru выяснил, как работают перекупщики в столице.