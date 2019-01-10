Советовавший меньше питаться уральский депутат оказался под судом

В отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера возобновили дело о банкротстве.

Как писал Sobesednik.ru, Илья Гаффнер получил скандальную известность в 2015 году, когда он посоветовал россиянам меньше питаться в кризис. Через год прокуратура потребовала признать его диплом инженера недействительным, посчитав, что депутат подделал документ о получении образования в Уральском государственном техническом университете.

Как сообщает ТАСС, в июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка. Депутат задолжал 196 миллионов рублей. Областное управление Федеральной службы судебных приставов ограничивало ему выезд за рубеж.

В мае 2018 года дело о банкротстве было прекращено, Гаффнера освободили от уплаты большей части долга – 160 миллионов рублей. Россельхозбанк подал апелляционную жалобу. 10 января стало известно, что суд направил дело на новое рассмотрение, отменив определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции.