Станислав Белковский: Почему Путин снизошел до лидеров ДНР и ЛНР

Колумнист Sobesednik.ru Станислав Белковский – о переговорах Владимира Путина с лидерами ДНР / ЛНР.

Великие тираны, перед которыми цепенеет история и трепещут руины, мало, как правило, интересуются мелочами. К мелочам же относятся, среди прочего, их регулярные подданные и вверенные попечению целые народы.



Не миновала чаша сия и нашего Владимира Путина. Не случайно на вопрос «Левада-Центра», что россиянам не нравится в президенте России, 15% ответили, что он о них «не заботится» и «забыл о простых людях». Да, 15% – немного. Но это – первое место, главный, в верноподданном восприятии, недостаток нынешнего РФ-лидера.



Но бывает так, что незадолго до выборов – пусть даже условных и с вполне предсказуемым результатом – великие тираны ненадолго возвращаются с ледяных небес на грязную землю и проявляют даже несколько демонстративную заботу о простых людях. Г-н Путин – не исключение. Орудием особой заботы президент избрал свой фирменный жёлтый телефон с двуглавым гербом. Из кремлевского (ново-огарёвского, сочинского, геленджикского, нужное подчеркнуть) эмпирея он принялся названивать смертным.



Например, совсем недавно лидер позвонил предводителям самопровозглашенных ДНР / ЛНР (они же – ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины) Александру Захарченко и Игорю Плотницкому. Как заскорузло сообщил миру пресс-секретарь г-на Путина Дмитрий Песков, «в ходе переговоров лидеры обсудили инициативу главы общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами. Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу».

Станислав Белковский // Стоп-кадр YouTube

Что это означает в переводе с русского высочайшего на русский обыденный?



Примерно следующее.



Президент РФ демонстрирует, что не сдал ДНР / ЛНР вопреки мрачным слухам. Американских миротворцев, особенно на границе с Россией, там не предвидится. Русская весна, она же гибридная война, — продолжается. Даром что многие неформальные лидеры этой весны погибли от рук себе же подобных (или российских спецслужб / ЧВК) – Кремль не отдаст условному противнику безусловный Донбасс.



Сотни пленных должны выйти на свободу как раз вокруг путинского заявления об участии в выборах. Планируемого на декабрь 2017-го. Это не только политически логично. Но и, в конечном счёте, гуманно. Концлагерные условия эти простые люди, когда-то поверившие во всепроникающую силу весны-войны, сменят на нищую, но всё же свободу.



Главным экспертом, а равно и доверенным лицом президента Путина по Украине остается его кум Виктор Медведчук. Путинское сердце успокоится тогда, когда этот политик, пусть и очень малопопулярный на своей родине, придёт к власти в Киеве. Никогда? Значит, сердце не успокоится.



Пока всё.

А теперь представляете, как бы наш мегабосс интересовался простыми людишками, если б выборы случались почаще?

А если б они еще были честными и конкурентными?

О, такие мечтания могут далеко завести. Пока замолчим.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №44-2017 под заголовком «Звонок из Кремля».