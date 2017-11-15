Как на самом деле живут "бедствующие" чиновники Омска

Sobesednik.ru проверил сведения омских властей о низкой зарплате муниципальных служащих.



Вице-мэр Омска Инна Парыгина попала в фокус СМИ и блогеров после жалоб на то, что в администрации приходится работать за копейки. Однако ее задекларированный доход составил 3,86 млн рублей, а годом ранее – 3,1 миллиона.



После скандала Парыгина ответила на претензии. По ее утверждению, журналисты вырвали слова из контекста: она имела в виду не собственные финансы, а зарплаты сотрудников департамента жилищной политики.



Озвучила вице-мэр и конкретные цифры. Мол, средняя заработная плата со всеми начислениями главных специалистов составляет 25 тысяч рублей в месяц, а ведущих специалистов – 19,4 тысячи.



На самом деле официально опубликованные на сайте омской мэрии сведения о доходах сотрудников опровергают слова чиновницы. К примеру, годовой доход ведущего специалиста отдела реализации программ в жилищной сфере Азнауровой И.Г. составляет 574,7 тысячи рублей (около 48 тысяч в месяц).

В департаменте же финансов и контроля администрации Омска, который параллельно возглавляет Инна Парыгина, доходы еще выше. Так, у главного специалиста Гребенкиной Н.Ш. – более 1 млн рублей (около 87 тысяч в месяц).



Да и в собственности у муниципальных служащих – сплошные «Ниссаны», «Тойоты», «Мазды» стоимостью более миллиона рублей. А у ведущего специалиста отдела учета нуждающихся в жилых помещениях Яцук М.С. в автопарке два элитных авто: Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz.



При этом, согласно данным Росстата, 50% жителей Омской области имеют доходы ниже 19 тысяч рублей в месяц. Наиболее часто встречающаяся зарплата – 11 тысяч рублей. А 14,4% омичей пребывают в нищете – их доходы ниже официального прожиточного минимума.



Что касается высоких доходов самой Парыгиной, то она объясняет их продажей недвижимости. Возможно, это действительно так. Но встает вопрос, каким образом 44-летняя чиновница смогла сначала ее приобрести, учитывая то, что ни дня в бизнесе она не работала.



Согласно официальной биографии, уже в 19 лет Парыгина устроилась в администрацию Тевризского района Омской области. По-видимому, сразу после окончания финансово-экономического техникума и без опыта работы. С тех пор постоянно на муниципальной службе.



Если ее большие доходы нельзя объяснить внезапно свалившимся наследством, то есть повод для вмешательства прокуратуры. Впрочем, статья 20 Конвенции ООН об ответственности за незаконное обогащение в России до сих пор не ратифицирована.