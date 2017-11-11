Получающая 300 тысяч в месяц вице-мэр Омска пожаловалась на зарплату

Вице-мэр Омска, глава департамента финансов Инна Парыгина пожаловалась на маленькую зарплату.

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несём, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно – это, знаете, не каждый потянет», – заявила Инна Парыгина на публичных слушаниях по бюджету, говоря о заслугах департамента строительства и департамента жилищной политики.

Портал «СуперОмск», который приводит эту цитату, напоминает, что за 2016 год Парыгина, согласно официальным данным, заработала 3,86 миллиона рублей (ежемесячная зарплата около 321 тысячи рублей). В прошлом году её доход составил 3,1 миллиона рублей.

Между тем известно, что средняя зарплата в Омске не превышает 29 тысяч рублей в месяц.