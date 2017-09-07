Политика
Источник: «Ведомости»
09:04, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Минфин призвал экономить на люксовых номерах для чиновников

Минфин предложил оплачивать номера высшей категории только высокопоставленным госслужащим.

«Ведомости» пишут, что Минфин выступил за резкое ограничение круга высших чиновников, которые за счёт бюджета проживают в двухкомнатных гостиничных номерах высшей категории во время командировок.

Сейчас бюджет оплачивает люксовые номера всем гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории «руководители». Только в администрации президента таких 30, в правительстве – 28, в Совете Федерации – 15, в Госдуме – 17.

По мнению Минфина, на лучшие гостиничные номера должны претендовать только самые высокопоставленные госслужащие.

Согласно предложению ведомства, в администрации президента право на номера «люкс» будут иметь лишь её руководитель и его заместители, а также пресс-секретарь президента; в аппарате правительства – первый заместитель, заместитель, пресс-секретарь премьер-министра, а также руководитель его протокола и руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии.

По три привилегированных аппаратчика должно остаться в Совфеде и Госдуме, по два – в Конституционном суде, Счётной палате и ЦИК, два-три – в министерствах, а в управлении делами президента и федеральных агентствах – по одному.

Соответствующие поправки в указ президента Владимира Путина о порядке командирования госслужащих подготовлены «в целях оптимизации расходов федерального бюджета». Такая мера позволит ежегодно экономить до 700 миллионов рублей, считают авторы инициативы.

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