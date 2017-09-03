Захарова заявила, что США отвлекают внимание от обысков фейками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обыски в торговом представительстве РФ в США.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что советник-посланник посольства США в Москве получил ноту протеста из-за решения Штатов обыскать торгпредство РФ в Вашингтоне.

Позже в СМИ появилась новость о том, что якобы некоторые сотрудники генконсульства России в Сан-Франциско попросили США предоставить политическое убежище.

По словам Захаровой, за распространением новости о гражданстве стоит Вашингтон.

«Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища". Классика информационных войн», — написала Захарова в своем Facebook.

Он также отметила, что черный дым над зданием генконсульства РФ в Сан-Франциско образовался из-за консервации здания.

«Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — заключила Захарова.