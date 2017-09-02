Политика
Источник: РИА "Новости"
15:52, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Дипломата США вызвали в МИД РФ из-за обысков в торгпредстве

Советник-посланник посольства США в Москве получил ноту протеста из-за планов США обыскать торгпредство РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что отъезд российских дипломатов из генконсульства в Сан-Франциско сопровождался скандалом. На территории диппредставительства развели костёр, а из трубы здания валил дым: сотрудники консульства, как заподозрили журналисты, избавлялись от каких-то документов. На место прибыли пожарные и инспектор по экологии. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты занимались «консервацией здания», а американская сторона устроила из этого «очередной цирк».

РИА «Новости» сообщает, что американские спецслужбы решили обыскать торговое представительство России в Вашингтоне. В связи с этим в МИД РФ вызвали советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри.

«Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

По мнению российской стороны, планируемые обыски являются беспрецедентной и агрессивной акцией, которую американские спецслужбы могут использовать для провокаций, подбросив компрометирующие предметы.

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