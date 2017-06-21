"Политический водевиль": как Дума и Совфед поссорились из-за каникул

О чём свидетельствует конфликт Госдумы и Совфеда из-за выхода на каникулы, разбирался Sobesednik.ru.

Ранее Sobesednik.ru писал, что между депутатами Госдумы и членами Совета Федерации возникли разногласия по поводу выхода на каникулы. Как оказалось, сенаторы проведут последнее заседание весенней сессии 19 июля, а депутаты ГД – 21 июля, в результате чего принятые Госдумой законопроекты поступят на подпись президенту РФ без одобрения верхней палаты парламента.

Члены нижней палаты предложили спикеру Совфеда Валентине Матвиенко продлить срок работы верхней палаты, однако та отказалась, поскольку депутаты не согласовали с ней свой график работы перед началом сессии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, не прислушался к совету сенаторов оставить на последнее заседание 21 июля только законопроекты первого чтения.

Анонимный собеседник «Коммерсанта» в Госдуме сказал, что депутаты не нарушат Конституцию, если 21 июля примут законопроект в обход Совета Федерации, однако «ситуация получается плохая».

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов сказал Sobesednik.ru, что 29 июня он не присутствовал на заседании Совета Госдумы, где, по данным СМИ, обсуждалась путаница со сроком окончания весенней сессии двух палат парламента. О предполагаемом конфликте между Матвиенко и Володиным он не стал распространяться: «Я подобные вещи не комментирую – кто там чего между руководителями палат».

При этом Иванов заявил, что в любом конфликте между Советом Федерации и Госдумой преимущество находится на стороне последней:

– А в чём проблема? У нас Совет Федерации – это вообще особая организация, которая собирается два раза в месяц. Даже если они не рассмотрят в течение 14 дней законопроект, принятый Госдумой, то он считается одобренным. Поэтому они могут вообще не собираться. А учитывая, что у «Единой России» есть конституционное большинство – две трети голосов, – то даже если Совет Федерации какой-то законопроект отклонит, то Госдума это с лёгкостью преодолеет. В мнении Совета Федерации она абсолютно не нуждается.

Сергей Иванов Фото: Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил Sobesednik.ru, что он впервые слышит о ссоре двух палат из-за каникул:

– Я не думаю, что какая-то коллизия возникнет, – успокоил Клинцевич. – Так или иначе проблема будет решена. Я, честно говоря, даже не знаю, когда у меня каникулы, я ими не интересуюсь. Я знаю, что в августе будет всё хорошо: со 2 августа, со Дня ВДВ я всегда отдыхаю. Поэтому до 2 августа этот конфликт по-любому закончится, если он есть, и всё будет хорошо. Законы мы все примем, тут никаких противоречий.

Франц Клинцевич Фото: Global Look Press

Каникулярный конфликт Госдумы и Совета Федерации, несмотря на всю его, казалось бы, незначительность, вскрывает глубинные проблемы государственного управления в России. Об этом в интервью Sobesednik.ru сказал директор Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин:

– Якобы конфликт двух палат парламента на ровном месте поражает воображение. Какая благостная картина: Дума штампует законы от правительства и президента, Совет Федерации штампует то, что приносят из Государственной думы, – а тут вдруг конфликт. Вокруг чего? На два дня не договорились депутаты одной и другой палаты о синхронном выходе на летние каникулы. Эти два дня означают, что некоторые законопроекты, принятые Думой, не попадут до осенней сессии на рабочий стол Совета Федерации. Вопрос: ну и что? А был ли когда-нибудь хоть один случай, когда Совет Федерации не одобрял законы, принятые Государственной думой? Не было такого случая.

Из-за чего конфликт? А конфликт из-за того, что нужно имитировать и показывать значимость этих самых палат. Тем более что президент в фильме Оливера Стоуна объяснил, что у нас демократия, что у нас работает парламент, что у нас всё как у людей. А на самом деле бутафория.

Поэтому Валентина Матвиенко, естественно, сказала, что с мнением верхней палаты надо считаться, причём мнение это не об абсолютно, например, непригодном федеральном бюджете, который не отражает интересы субъектов федерации (Совет Федерации об этих интересах даже не вспоминает), а это мнение верхней палаты о том, что они на два дня раньше уйдут на каникулы. Это такая трагикомедия, политический водевиль, который очень ярко и красочно показывает, до какой степени абсурдности, суррогатности, имитационности дошли государственные институты нашей России. Я бы как-то даже порадовался, если бы был серьёзный законодательный конфликт двух палат, а это так – семечки.

– Нет ли вероятности, что конфликт двух палат со временем может перейти в какую-то более острую фазу, когда спорить будут не о каникулах, а о чём-то более серьёзном?

– Нет, такого прогноза сделать невозможно, потому что в обеих палатах однопартийная схема, даже «одновнепартийная» схема, в которой работает один-единственный телефон администрации президента, он управляет обеими палатами. Какой может быть конфликт, если это совершенно единая, сросшаяся, монопольная власть российской президентуры? Это из разряда политического фольклора: милые бранятся –только тешатся. И тот, и другой управляются из одного кабинета. Никаких трений там быть не может, кроме театральных постановок.

Степан Сулакшин Фото: Кадр YouTube

– Депутат от ЛДПР Сергей Иванов сказал, что без Совета Федерации Госдума может спокойно обойтись.

– Эта позиция глупая, потому что по замыслу в федеративном государстве палата, которая называется Совет Федерации, должна представлять интересы регионов в конфликте с центром. Но наш Совет Федерации представляет не регионы, а сонм отставных пенсионеров и «засланных казачков» из администрации президента.

Это абсурдность, это торпедирование классической схемы конституционного устройства подтверждено их же [членов Совфеда] решением: введена так называемая квота президентских сенаторов, которых он должен туда назначить, но пока ещё резервирует. А президентские сенаторы – это абсолютный нонсенс, это напрямую разрушает схему разделения властей.

А если откомментировать на языке актуальной политики, то депутат от ЛДПР просто фразу не закончил. Он должен был сказать, что такая Государственная дума тоже не нужна. Потому что то, что ей приносят, то она и штампует. Этим занимается в том числе ЛДПР.

– В здоровом федеративном государстве Госдума должна была бы подстраиваться под график Совета Федерации?

– Вопрос выеденного яйца не стоит. Конечно, им надо было в начале сессии на стадии принятия графика работы созвониться и принять один и тот же график выхода на каникулы. Совет Федерации мог бы выйти на пару дней позже, потому что он дожидается того, что Дума проштампует.