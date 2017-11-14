Суд в Москве рассмотрит иск лидера SERB к Навальному из-за 12 июня

Люблинский суд в Москвы 14 ноября рассмотрит иск лидера движения SERB Игоря Бекетова к Алексею Навальному.

Как сообщает «Интерфакс», во вторник Люблинский суд намерен рассмотреть иск лидера движения SERB Игоря Бекетова к Алексею Навальному на 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда из-за акции оппозиционера, прошедшей 12 июня, пишет «Интерфакс»

Отмечается, что ранее судебное заседание откладывалось дважды, так как ни Навальный, ни его представители не приходили в суд.

В своем иске Бекетов настаивает на том, что акция протеста Навального 12 июня в центре Москвы помешала нормальному проведению праздника Дня России.