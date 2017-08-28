Проект о запрете беби-боксов вернули Мизулиной во второй раз

В Госдуме законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете беби-боксов в РФ отправили на доработку.

Ранее Sobesednik.ru писал, что правительство РФ поддержало законопроект Елены Мизулиной о запрете беби-боксов.

Как сообщает РИА «Новости», комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей вернул сенатору Елене Мизулиной законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за установку беби-боксов.

Издание подчеркивает, что проект сенатора запрещает создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка.

Уточняется, что в период весенней сессии Госдума уже отклоняла инициативу Мизулиной, но сенатор вновь внесла ее на рассмотрение.