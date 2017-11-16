Глава Хабаровского края и родные погибших в L-410 прибыли в Нелькан

16 ноября родственники семей погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае прилетели в поселок Нелькан для опознания.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Хабаровском крае произошло крушение самолета L-410. В результате произошедшего погибли шесть человек, выжить удалось маленькой девочке, которая находилась на борту.

Как сообщает ТАСС, родственники погибших вместе с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом прибыли в Нелькан для опознания. Начальник главного управления пресс-службы губернатора Светлана Литвинова рассказала агентству, что родственники прибыли на одном самолете с губернатором.

«Самолет с губернатором приземлился в 11:20 местного времени (4:20 по Москве — прим. Sobesednik.ru), они уже посетили место крушения. Тем же самолетом в Нелькан прибыли несколько родственников погибших, хотя большинство из них местные и находились здесь», — сказала Литвинова.

Отмечается, что прибывших родственников разместят в поселке и обеспечат горячим питанием, так как днем в четверг в Нелькане ожидается до -24 градусов. Краевые власти помогут родственникам погибших с организацией ритуальных услуг.