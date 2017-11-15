В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет

В результате крушения пассажирского самолета при заходе на посадку в Хабаровском крае погибли шесть человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС. Пресс-служба ведомства сообщает, что трагедия, унесшая жизнь шестерых человек, произошла в поселке Нелькан: «В 13.30 (хбр) 15.11.2017 г. в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в 2 км от аэропорта п. Нелькан Аяно-Майского района пропал с радаров судно Л-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре — Нелькан. По предварительным данным, на его борту находилось 7 человек, в том числе 2 члена экипажа».

На место крушения выехали полицейские и представители администрации. В МЧС сообщили о приведении в готовность поисковиков: «В Хабаровске в готовность приведены вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями ДВРПСО МЧС России на борту. Также в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолёт Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса».