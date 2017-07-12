Фигурантам дела о поджоге авто "за Матильду" грозит 5 лет

Лидера «Христианского государства» отпустили после допроса, а против его единомышленников возбудили уголовное дело.

20 сентября Sobesednik.ru писал о задержании лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина и ещё нескольких человек, подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссёра Алексея Учителя.

Источники «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщили, что руководителя «Христианского государства» Александра Калинина допросили в рамках дела о поджоге машин, а также его высказываний о фильме Учителя «Матильда». После этого православного активиста отпустили: дожидаться результатов расследования он будет на свободе.

Под стражей остались брат Калинина — Юрий, а также два других фигуранта дела — Александр Баянов и Денис Манталуца. Их обвинили в умышленном уничтожении имущества. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Во время обысков у задержанных нашли канистры с остатками бензиновой смеси и записки «За Матильду гореть».