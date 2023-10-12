Пока погром не грянет, Кремль не перекрестится

Вот националисты в Дагестане устроили погром в аэропорту в поисках еврееев: десятки пострадавших, ущерб на сотни миллионов. И чего?

А то, что следом посыпались призывы спортивных и религиозных кругов «не ломать судьбы молодых ребят», статьи за «мелкое хулиганство» и смягчающие обстоятельства в виде заграничной «провокации»... Кто бы мог подумать, что у нас, в России, прошедшей через Вторую мировую войну, к участникам националистических погромов, инспирированных, как официально заявляется, из-за рубежа (то есть, совершенных, по-сути, иноагентами), возможна такая лояльность? Да никто.

Раньше подобное было бы невозможным. Вот Никита Журавель из Волгограда. Как сообщается, не по велению сердца, а по приказу из Украины сжег Коран, даже не аэропорт, но к нему смягчаться никто пока не спешит. Напротив, спешат только избивать прямо в СИЗО.

По логике вещей и исходя из равенства граждан перед законом, можно было ожидать, что и дагестанских погромщиков тоже за их «подвиги» сошлют на время следствия в Биробиджан, начнут пускать к ним каждого желающего кулаками объяснить им святость межнационального мира, и присваивать таким желающим звания Героя Еврейской автономной области. Но нет, в данном случае система внезапно ударилась в гуманизм.

Спору нет. Гуманность, конечно, дело хорошее. Если бы ее в России хватало на всех. А она пока никак не хочет импортозамещаться. Для участников погромов она вроде есть, а вот для безобидных пикетчиков уже закончилась. Конечно, нацики от такой безнаказанности ошибочно могут решить, что им дозволено повторить. Зато никто не скажет, что у нас — репрессивная правоохранительная и судебная системы. Вон и погромщики подтвердят.