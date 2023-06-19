Мятежная суббота. Две столицы
Впечатления корреспондентов «Собеседника»
Марина Суранова, «Собеседник», Москва: «Они же звери, они до нас доберутся!»
Утром 24 июня меня разбудило сообщение подруги: «Вставай, бунт в стране».
Первая мысль была – это начало гражданской войны. Против власти восстали военные, пока ещё только начало, но во что это всё выльется в результате, когда они дойдут до Москвы? Нужно срочно забирать из МФЦ заграничный паспорт ребёнка. Вдруг уезжать придётся? В МФЦ обычная текучка: «Пройдите в окошко 113». Паспорт получили. Но можно ли выдохнуть?
– Я просил обменять чайник. Покупал у вас вчера, но он не работает, что это такое?! – нервничал молодой человек в магазине по соседству.
– Спокойно, мужчина, сейчас все проверим, обменяем.
– Простите, – смутился тот. – Я очень волнуюсь, у меня ребёнок и жена в Ростове.
Купив что нужно, мы с сыном вышли из магазина и заняли столик в грузинском кафе недалеко от дома. Компания весело отмечала день рождения, за соседним столом громко с важным видом говорили об эффективности рекламы какого-то товара. Всем наплевать на Пригожина и его продвижение к столице.
Идиллию прервал телефонный звонок:
– Я уезжаю, не могу так больше! Ты слышала, что они говорят, эти вагнеровцы? Грозят, что доберутся до Рублёвки! А я в центре, и у нас дача недалеко! А муж уехал из Москвы по работе! – Это другая подруга – журналист одного из центральных изданий. Вот уж не ожидала от неё истерики: патриотически настроенная дама, всегда поддерживала все инициативы президента, безоговорочно верила в справедливость СВО. – Они же звери, они до нас доберутся!
Данила Ноздряков, «Собеседник», Москва: «Зато будет что вспомнить»
Я выехал в центр города, когда к нему двигались колонны бронетехники и не обнаружил там внешних признаков паники. Но при этом в голосах москвичей слышались скрытые нотки тревожности.
В ленте новостей уже мелькают блокпост с гранатомётами и мешками с песком в Ясенево, полевые кухни на Каширском и Варшавском шоссе, вертолёты на юге города... На этом фоне отправляюсь сначала в вербовочный пункт пригожинцев в клубе единоборств «Груша» у Пресненской управы, куда когда-то ездил, чтобы сделать репортаж.
Вместо полиции боксёрский подвал «охраняют» коммунальщики, которые дежурно подстригают газон. Внутри клуба тоже все мирно и спокойно – две девушки мило улыбаются на ресепшене, парни в зале молотят груши.
По набережной отправляюсь в центр столицы. У Дома правительства мимо проходит девушка, нервно говорящая кому-то в трубку:
– Да, по всему городу полиция и военные.
Правда, я пока ни полиции, ни военных ещё не встретил.
На Смоленском метромосту светится призыв: «Самое время наслаждаться жизнью». Ему следует пара новобрачных, весело фотографирующаяся возле переправы. Поздравляю их с торжественным событием и добавляю ложку дёгтя:
– Тревожное время вы выбрали для свадьбы. Как раз когда военный переворот.
– Мне, если честно, новости некогда было читать. Не до этого совсем, – удивляется невеста.
– Зато будет что вспомнить, – улыбается жених.
На Арбате, как в любой другой день, многолюдно. Но до уха не доносится ни одного политического разговора. Первых военных встречаю уже в Александровском саду, но это почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата. Здесь же прогуливаются полицейские, приглядывающиеся к традиционным пикетчикам из НОДа. У женщины в камуфляже в руках плакат: «Чрезвычайные полномочия Путину В. В. для спасения России». Но большого внимания она не вызывает у мирно гуляющих москвичей и гостей столицы, которых больше печалит, что проход на Красную площадь закрыт.
– Мы с внуком из Екатеринбурга приехали вчера только, хотел ему Кремль показать, – сокрушается пожилой мужчина с маленьким мальчиком. – Не знаете, когда откроют?
Порадовать ответом его не могу. К тому же ещё ночью Музеи Кремля объявили о том, что проход внутрь Кремля закрыт. Позже отменили выпускной бал в Кремлёвском дворце.
Больше тревожных признаков у Лубянки. Тут уже дежурят полицейские с автоматами. Машина ДПС стоит у мэрии на Тверской, и на Пушкинской площади значительно больше правоохранителей, чем обычно. В остальном же центр Москвы выглядел спокойно. Горожане как будто ничего не заметили. В отличие от августа 1991-го, когда выходили на улицы, чтобы предотвратить путч.
Елена Мильчановска, «Собеседник», Санкт-Петербург: «Алые паруса» затмили ЧВК
В Санкт-Петербурге, где находится здание головного офиса «музыкантов», заметное оживление корреспондент «Собеседника» Елена Мильчановска заметила разве что рядом с ним.
– «ЧВК Вагнер центр», что находится напротив Смольного – через Неву, оцепили люди в форме. Зевак у заграждений практически не наблюдалось, а вот другие люди, в другой форме – военной, потихоньку подтягивались с раннего утра субботы. Одним из первых к небоскрёбу на Зольной улице подошёл юноша, на вид лет 18.
– Пришёл поддержать своего командира, – отрапортовал Василий П. На его тельняшке сверкали на солнце три медали, а на плече левой руки красовалась нашивка – «ЧВК «Вагнер». Кровь – честь – Родина – отвага». Вообще-то в девиз «оркестрантов» входит ещё слово «справедливость», но оно, видимо, просто не поместилось. – Я сам воевал, в Бахмуте был, в Соледаре...
Его речь прервала полицейская сирена. Она звучала минут 5, да так мощно, что с крыш колодцев упорхнули даже голуби. Следом за ней раздалась трель моего телефона. Звонили с незнакомого казахстанского номера.
– Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение: зло, которое несёт военное руководство страны, должно быть остановлено!!! – прокричали в трубку голосом Евгения Пригожина.
Обыскав и «ЧВК Вагнер центр», и квартиры Евгения Пригожина по разным адресам, силовики и правоохранители нашли и изъяли несколько слитков золота и несколько миллиардов рублей и другой валюты – как настоящей, так и, по слухам, поддельной. А также несколько загранпаспортов, обладатель коих носил иные ФИО – например Бобров Владимир Васильевич... В аэропорту Пулково опечатали самолёт и вертолёт Пригожина-Боброва.
Зато один из главных праздников питерцев – «Алые паруса», – коим провожают во взрослую жизнь школьников, прошёл штатно. На Дворцовую площадь набилось 60 тысяч выпускников! И бриг «Россия» под алыми парусами прошёл по Неве.
Мосты через Оку готовы были взорвать?
Евгений Пригожин заявляет, что развернул своих бойцов в 200 км от Москвы. К этому времени власти пытались сформировать ключевой рубеж обороны на реке Оке, уже в пределах Московской области.
Мосты через Оку или подъезды к ним загораживали автобусами и техникой коммунальных служб. Однако есть видео, где на пути следования «музыкантов» искореженные оранжевые КАМАЗы беспомощно лежат в кювете. О том, что мосты через Оку были заминированы, официально не сообщалось. Однако информацию об этом опубликовал RTVI со ссылкой на жителя города Ступино. Кроме того, другие попытки остановить колонну, в том числе с помощью боевой авиации, не увенчались успехом. Всего могло быть заминировано несколько мостов, в том числе только что реконструированный на дублёре федеральной трассы М4, по которой шла основная колонна. Также перекрывали движение по соседним мостам через Оку на трассах М2 в районе Серпухова и М5 в районе Коломны, ведущих в Москву.