Мятежная суббота. Две столицы

Идиллию прервал телефонный звонок:

– Я уезжаю, не могу так больше! Ты слышала, что они говорят, эти вагнеровцы? Грозят, что доберутся до Рублёвки! А я в центре, и у нас дача недалеко! А муж уехал из Москвы по работе! – Это другая подруга – журналист одного из центральных изданий. Вот уж не ожидала от неё истерики: патриотически настроенная дама, всегда поддерживала все инициативы президента, безоговорочно верила в справедливость СВО. – Они же звери, они до нас доберутся!

Данила Ноздряков, «Собеседник», Москва: «Зато будет что вспомнить»

Я выехал в центр города, когда к нему двигались колонны бронетехники и не обнаружил там внешних признаков паники. Но при этом в голосах москвичей слышались скрытые нотки тревожности.

В ленте новостей уже мелькают блокпост с гранатомётами и мешками с песком в Ясенево, полевые кухни на Каширском и Варшавском шоссе, вертолёты на юге города... На этом фоне отправляюсь сначала в вербовочный пункт пригожинцев в клубе единоборств «Груша» у Пресненской управы, куда когда-то ездил, чтобы сделать репортаж.

Вместо полиции боксёрский подвал «охраняют» коммунальщики, которые дежурно подстригают газон. Внутри клуба тоже все мирно и спокойно – две девушки мило улыбаются на ресепшене, парни в зале молотят груши.

По набережной отправляюсь в центр столицы. У Дома правительства мимо проходит девушка, нервно говорящая кому-то в трубку:

– Да, по всему городу полиция и военные.

Правда, я пока ни полиции, ни военных ещё не встретил.

На Смоленском метромосту светится призыв: «Самое время наслаждаться жизнью». Ему следует пара новобрачных, весело фотографирующаяся возле переправы. Поздравляю их с торжественным событием и добавляю ложку дёгтя:

– Тревожное время вы выбрали для свадьбы. Как раз когда военный переворот.

– Мне, если честно, новости некогда было читать. Не до этого совсем, – удивляется невеста.

– Зато будет что вспомнить, – улыбается жених.