«Остались без жилья, денег и работы». Как живут беженцы из Шебекино…

Сорокатысячный российский городок Шебекино в Белгородской области близ границы с Украиной подвергается за последнее время массированным обстрелам. Люди бегут из родных мест всеми возможными способами. «Собеседник» поговорил с шебекинцами и белгородцами и узнал, что сейчас происходит в одном из некогда экономически самых развитых регионов страны.

#ШебекиноЭтоРоссия – такой хештег можно встретить под записями в соцсетях многих жителей города, находящегося в шести километрах от украинской границы. До спецоперации россиянам город был известен больше всего тем, что в нем производят макароны «с птичкой» на упаковке. Некоторые знали, что в Шебекино делают сапфировые подложки для микросхем, использующихся во всей электронике.

Сейчас город гремит на всю страну, хотя в провластных СМИ его стараются не замечать. До последнего времени название населённого пункта автоматически удалялось из комментариев к записям в официальном паблике «Первого канала», словно это матерное ругательство. А если на ТВ и вспоминают город, то эксперты даже путано его именуют то Шемякино, то Шмекино.

Крайне редко упоминается Шебекино в сводках Министерства обороны и почти исключительно по торжественным поводам. Например, по случаю награждения военнослужащих, «отразивших террористическую атаку киевского режима в Белгородской области».

К миномётам привыкли

У самих шебекинцев никаких торжественных поводов сейчас нет. В городе, как рассказывают местные, почти не осталось жителей, большие разрушения, нет света и воды, перебои с сотовой связью и орудуют мародёры.

Ирина* вместе с мужем и маленьким ребёнком уехала ещё до массовых обстрелов, начавшихся в конце мая. Но в городе у неё оставались родители.

– Мама с папой уехали за несколько часов до начала обстрелов 1 июня на своей машине. Они предполагали, что все так и может случиться, поэтому заранее хорошо подготовились. Им повезло, они уехали по более или менее тихой улице, – рассказывает Ирина*. – У нас живёт много животных, и мне кажется, что не получилось бы увезти их всех на транспорте, который предоставляла администрация. К тому же до точки отправления нужно было ещё добираться. Но в этом помогали волонтёры на своих машинах.