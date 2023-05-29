«Остались без жилья, денег и работы». Как живут беженцы из Шебекино…
…и что сейчас происходит в одном из некогда экономически самых развитых регионов страны
Сорокатысячный российский городок Шебекино в Белгородской области близ границы с Украиной подвергается за последнее время массированным обстрелам. Люди бегут из родных мест всеми возможными способами. «Собеседник» поговорил с шебекинцами и белгородцами и узнал, что сейчас происходит в одном из некогда экономически самых развитых регионов страны.
#ШебекиноЭтоРоссия – такой хештег можно встретить под записями в соцсетях многих жителей города, находящегося в шести километрах от украинской границы. До спецоперации россиянам город был известен больше всего тем, что в нем производят макароны «с птичкой» на упаковке. Некоторые знали, что в Шебекино делают сапфировые подложки для микросхем, использующихся во всей электронике.
Сейчас город гремит на всю страну, хотя в провластных СМИ его стараются не замечать. До последнего времени название населённого пункта автоматически удалялось из комментариев к записям в официальном паблике «Первого канала», словно это матерное ругательство. А если на ТВ и вспоминают город, то эксперты даже путано его именуют то Шемякино, то Шмекино.
Крайне редко упоминается Шебекино в сводках Министерства обороны и почти исключительно по торжественным поводам. Например, по случаю награждения военнослужащих, «отразивших террористическую атаку киевского режима в Белгородской области».
К миномётам привыкли
У самих шебекинцев никаких торжественных поводов сейчас нет. В городе, как рассказывают местные, почти не осталось жителей, большие разрушения, нет света и воды, перебои с сотовой связью и орудуют мародёры.
Ирина* вместе с мужем и маленьким ребёнком уехала ещё до массовых обстрелов, начавшихся в конце мая. Но в городе у неё оставались родители.
– Мама с папой уехали за несколько часов до начала обстрелов 1 июня на своей машине. Они предполагали, что все так и может случиться, поэтому заранее хорошо подготовились. Им повезло, они уехали по более или менее тихой улице, – рассказывает Ирина*. – У нас живёт много животных, и мне кажется, что не получилось бы увезти их всех на транспорте, который предоставляла администрация. К тому же до точки отправления нужно было ещё добираться. Но в этом помогали волонтёры на своих машинах.
Шебекинцу Сергею* повезло меньше – уезжать им с женой приходилось, выбирая минуты затишья.
– С трёх до шести утра 1 июня по городу массово били из «Градов». Самое близкое – прилетало в километре от дома. Говорят, что нужно во время обстрелов спускаться в подвал, но мне там, наверное, страшнее было бы сидеть. Нам морально легче оказалось перенести все в доме. Как закончился обстрел, так сразу собрали все, что может поместиться в руках, и уехали, – вспоминает Сергей*. – До этого мы, можно сказать, уже привыкли к обстрелам из миномётов, и они не вызывали страха. До последнего казалось, что все решится само собой. Не собирались бросать свой дом, работу и все, что здесь нажито.
Дороги в город сейчас перекрыты, но, по словам Ирины*, шебекинцы возвращаются окольными путями за вещами и питомцами, несмотря на непрекращающиеся обстрелы. И учатся скрываться в убежищах, как до этого учились киевляне и одесситы.
«Задаток просят за несколько месяцев вперёд»
Местные власти наперебой твердят, что всем пострадавшим и лишившимся имущества оказывается помощь. На приграничных территориях Белогорья неспокойно уже давно, и некоторые люди успели за это время ощутить «заботу» начальства.
– В октябре полностью сгорел торговый центр, попавший под обстрел. Всем, у кого там были торговые точки, компенсацию выплатили только в апреле, и то не полностью и с определёнными ограничениями. Реальная помощь сильно отличается от того, что обещают, – говорит предпринимательница из Шебекино Мария*. – У меня квартира на первом этаже, окна полностью выбиты от случившегося рядом прилёта. Тоже ничего не компенсировали. Сейчас обещают, что уехавшие могут не платить квартплату до возвращения, но посмотрим, как будет. Город точно не был готов к такому масштабу разрушений, от слова «совсем».
Не готовы оказались принять своих земляков и белгородцы. По официальным данным, к выходным в город въехали две с половиной тысячи беженцев. Но в эту статистику входят только те, кто эвакуировался централизованно. Шебекинцев разместили в спорткомплексе «Белгород-Арена», где до этого селили приехавших с Украины. Места всем не хватило, и в ход пошли общежития. Правда, студенты не совсем довольны новыми соседями.
– Нам сообщили в одиннадцать вечера, что нужно собрать вещи и переселяться в другие комнаты. Я жила одна, ко мне подселили ещё двух девочек, – рассказывает студентка Белгородского госуниверситета Валерия*. – На шебекинцев уже жалуются, что курят, пьют, выгуливают собак на территории студгородка и не убирают за ними. В чатах писали, что двое пьяных приставали к иностранным студенткам.
Зато оказались очень готовы белгородцы, обладающие недвижимостью в собственности.
– Вопрос с жильём стоит очень остро сейчас, – жалуется Ирина*. – Люди остались без жилья, денег и работы, но риелторы и арендодатели начали поднимать цены на съём квартиры для жителей Шебекино до заоблачных высот. И задаток просят за несколько месяцев вперёд.
К решению вопроса с помощью в поиске жилья подключились даже медийные персоны. Например, Маргарита Симоньян и Ксения Собчак, которых в остальное время разделяют политические и идеологические противоречия.
«В Белгороде может быть, как в Шебекино»
Я был в Белгороде прошлой осенью, и тогда город, несмотря на все тяжёлые обстоятельства и случающиеся прилёты, показался мне очень аккуратным и ухоженным. Шебекинцы тоже считали свой город уютным. Наверное, как и жители Мариуполя или Бахмута.
– В последнее время город стал благоустроенным, особенно хорошие парки начали делать, – вздыхает Ирина*. – Конечно, хотелось бы вернуться всё-таки в наш дом... Ремонт свежий, и участок у нас достаточно большой. Только что-то мне подсказывает, что только один участок и останется. Бить стали уже куда попало. И мысли, что в Белгороде может быть, как в Шебекино, не покидают.
Пессимистический настрой есть и у белгородцев, тоже уже не понаслышке знакомых со звуками взрывов.
«Город живёт, как жил, люди сидят в кафе, ходят в ТЦ на шопинг. Но лично я после диверсии в Грайвороне и ситуации с Шебекино понимаю, что придётся переезжать, – пишет мне знакомая журналистка из Белгорода. – Ведь Шебекино в сорока минутах езды от нас. Все мои знакомые уже уехали. Страшно, что обстрелы участятся или чаще начнут залетать беспилотники. Надеюсь, хоть лето тут переживём».
Ответов на извечный вопрос «что делать?» у шебекинцев три. В комментариях в соцсетях горожане часто просят ЧВК «Вагнер» защитить Белогорье. Евгений Пригожин уже даже принял предложение жителей, но разрешения властей не получил.
– Нужно отодвинуть границы от Шебекино, – вторит Сергей* губернатору Белгородчины Вячеславу Гладкову, недавно предложившему захватить Харьковскую область.
– ...или завершить боевые действия на Украине, – добавляет Ирина*.
Какой из этих вариантов выберет история? А может быть, предложит свой?
*Имена в публикации изменены