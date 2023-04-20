Столичная антиутопия: как разговор по телефону довел до тюрьмы

Слово матери

– Сережа – очень добрый человек, его хобби – это машины, – рассказала «Собеседнику» мама подсудимого Людмила Клокова, врач-педиатр на детской неотложной помощи. – У него все друзья – автолюбители. Он никогда никому ни в чем не отказывает, у кого бы что ни случилось. Однажды сорвался ремонтировать чье-то авто в 3 часа ночи. Всегда поможет в любое время суток. Его все уважают за это. Не выпивал…

Он обожает своих детей. У них с женой двое общих, они совсем крохи. И еще у него отличные отношения со взрослым сыном супруги. В детей он душу вкладывает. Отец он замечательный. Он с ними и домики строил, и на море возил, и плавать учил на круге… Не жалел денег на экскурсии и аттракционы. Он столько всего у них пропустил за эти год и месяц, пока он в изоляции (в московском СИЗО № 4 «Медведь». – Авт.)! В этом возрасте у деток же столько всего первого… Они так подросли… Он так по ним скучает! А они его видят только на фото из семейного альбома. Я достаю снимок и говорю: «Это ваш папа. Он вас очень-очень любит». (Плачет.)

Как сын он – лучший. Очень переживает за меня и за папу-инвалида, он нас содержал. Он был нашим кормильцем. Нам с мужем под 70, я вынуждена снова работать. Какая уж пенсия! Только мечтала выйти…

Сережа родился на Украине, в Ирпене Киевской области. Там он закончил 7 классов. У него там осталось имущество. Сын никогда в жизни не вел никаких соцсетей и всегда избегал публичности. Общался только по телефону и только с самыми родными и близкими.

За этот страшный год сын не озлобился. Только спрашивал: «Почему судьба жестока?» У нас забрали сына, отца, мужа, брата, верного друга. Для нашей семьи это – трагедия.