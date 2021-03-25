Прокуратура требует заменить условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК* Жданова

Сторона обвинения подала в суд требование заменить условный срок в виде трех лет лишения свободы для Юрия Жданова на реальное заключение в колонии. Жалоба была подана в суд в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин, передает ТАСС.

«Обвинение хочет заменить условный срок на реальный – на три года лишения свободы», – сказал адвокат.

Он также добавил, что пока не может прокомментировать, какую позицию займет сторона защиты в связи с апелляцией прокуратуры.

19 декабря Юрий Жданов был приговорен к трем годам лишения свободы условно и освобожден в зале суда. Его обвиняли в том, что он рекомендовал выделить жилье по договору социального найма женщине, которая, как позже оказалось, в нем не нуждалась. Тех, кто непосредственно выделял жилье, к ответственности не привлекали, а само жилье было ранее возвращено.

Юрий Жданов является отцом Ивана Жданова – соратника Навального и бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*

*ФБК признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован.