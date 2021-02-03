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«Дверь аквариума открыта»: Отцу Ивана Жданова дали три года условно

Прокуратура требовала для отца оппозиционера три года колонии из-за неправильно выданного жилья по договору соцнайма

Фото: Instagram @ioannzh

Юрий Жданов

Отец соратника Алексея Навального, оппозиционера Ивана Жданова Юрий Жданов признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге, однако приговорен к условному сроку в три года. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин, а также подтвердил сам Иван Жданов.

Он был освобожден прямо в зале суда.

«Отец на свободе! Дверь аквариума открыта. 3 года — условно. Спасибо огромное всем, кто поддерживал, вы просто невероятные, — пишет Иван Жданов, добавляя — Свободу политзаключенным!»

Прокуратура требовала для Юрия Жданова три года колонии. Его обвиняли в том, что он рекомендовал выделить жилье по договору социального найма женщине, которая, как позже оказалось, в нем не нуждалась. Тех, кто непосредственно выделял жилье, к ответственности не привлекали, а само жилье было ранее возвращено. 

Изначально речь шла об обвинениях в превышении должностных полномочий, однако позднее статью ужесточили. Всё время следствия и суда Юрий Жданов, несмотря на проблемы со здоровьем, провел в СИЗО.

*ФБК объявлен в России экстремистской организацией и запрещен.

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