Донор спас четыре детские жизни. Он пожертвовал свои свои почки, сердце и печень для пересадки

Донору было 32 года, когда он умер от инсульта в киевской больнице. Его родственники дали свое согласие на трансплантацию органов, и четверым детям сделали пересадку.

София Ушкварок стала одной из реципиентов. Ей шестнадцать лет и уже два года она живет в больнице в ожидании донора. Ее почки не работают и без диализного аппарата она бы умерла. После пересадки врач пообещал, что девочка будет ходить в школу и радовать маму своими оценками.

"И самое главное – что трансплантация для наших граждан бесплатная. Государство оплачивает все трансплантации", – уведомила Оксана Дмитриева, заместитель главы комитета здравоохранения Украины.

Два года назад Верховная Рада приняла закон, который позволил гражданам Украины при жизни давать свое согласие на донорство органов. Родственники умершего также имеют право разрешить использовать его органы для пересадки. В Украине создана Единая государственная система трансплантаций, в которой собирают информацию о совместимости донора и реципиента.