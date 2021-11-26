«Педагог от Бога»: На Сахалине учительница играла с учениками на раздевание

В школе села Пензенское Томаринского района на Сахалине преподаватель русского языка и литературы во время классного часа была вовлечена в игру в «Чан Гин Цо» (разновидность «Камень, ножницы, бумага») с учащимися восьмого класса. Хотя сама она не играла, но многие родители это все равно осудили — женщина в итоге уволилась.

«Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя её "педагогом от бога". Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого», — рассказала одна из родителей изданию astv.ru. По её словам, директор ничего внятного ответить на запрос родителей не сумел.

В региональном Министерстве образования заявили, что в ходе родительского собрания большинство из них оценили действия учительницы как недопустимые. На следующий день после этого педагог написала заявление на увольнение по собственному желанию, не дожидаясь решения чиновников.

С детьми уже работают психологи, сообщили в ведомстве.