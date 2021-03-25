«Это как чудо»: считавшийся погибшим в шахте «Листвяжная» спасатель сам выбрался на поверхность

Обнаруженный живым после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе оказался спасателем Александром Заковряшином, он пропал во время поисково-спасательной операции. Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» где погибло 52 человека, нашли выжившего шахтера и везут его в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

«Найден живым наш спасатель – Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», – сказал он.

Как пишет телеграм-канал Mash, сегодня утром его посмертно наградили Орденом Мужества и попрощались с ним. По информации канала, он сам сегодня вышел к людям из шахты. Сейчас Александр находится в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь.