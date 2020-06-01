В Питере работодатель сможет сохранить непривитым сотрудникам зарплату, отправив их на удалёнку

Если на питерском предприятии руководству коллектива не удастся добиться 80%-ного уровня вакцинации среди работников, то все непривитые должны быть переведены на дистанционный формат занятости. В таком случае не прошедшие вакцинацию работники смогут сохранить заработную плату. Об это заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, единственной альтернативой этому является отстранение сотрудника без зарплаты — так придётся поступать в местах, где удалённый формат работы невозможен.

«Среди работающих людей должны быть 80% вакцинированы. Если их нет, в таком случае те люди, которые не были вакцинированы, должны быть переведены либо на дистанционную работу, либо, если дистанционный формат не предусмотрен, они, к сожалению, не допускаются к работе», — приводит слова главы профильного комитета «Интерфакс».

Это подтвердила и главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Она отметила, что для перевода на дистант в данном случае потребуется письменный отказ работника прививаться, а также письменное же уведомление о смене формата труда со стороны работодателя.