Температура воздуха в Москве сегодня превысит норму на 3-4 градуса

Четверг, 28 октября, в Москве, обещает быть теплым и ветреным, утром возможны дожди.

«Во второй половине дня, с отходом циклона к юго-востоку осадки прекратятся, на небе наметятся просветы, а среднесуточное значение температуры воздуха на 3-4 градуса превысит климатическую норму», – сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет около 8-10 градусов, по области 5-10. Ветер юго-западный, к полудню он сменит направление на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормы.

«Порывистый ветер может негативно отразиться на самочувствии людей с нервными расстройствами. Многие жалуются на плохое настроение, чувство беспричинной тревоги и беспокойства. В переходные периоды, когда организм еще не адаптировался к холодному сезону, растет число простудных болезней, обостряются хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Следует лечить уже имеющееся заболевание и проводить сезонную профилактику», – отмечают специалисты.