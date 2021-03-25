Чаще всего за помощью врачей туристы с детьми обращаются в России и Турции

Эксперты проанализировали, в каких странах детям, отдыхавшим вместе со взрослыми, чаще всего требовалась в этом году помощь врачей.

Как пишет ТАСС, больше всего обращений за помощью к медикам в связи с детскими заболеваниями летом 2021-го зарегистрировано в Турции (29,7%), которая в этом году возглавила топ направлений для семейного отдыха. За ней следуют Россия (13,1%) и Болгария (12%), далее идут Грузия (11,7%) и Кипр (7,5%).

Отмечается, что самыми распространенными причинами обращения к врачам у детей стали инфекционные заболевания дыхательных путей (23,2%), заболевания ЖКТ (21,5%), а также разного рода травмы (8,2%) и проблемы с ушами (7,8%).