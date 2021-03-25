«У России появился свой Сноуден. Интересно, как теперь отреагирует Путин?»

Из базы данных МВД следует, что Сергей Савельев, который, как утверждают СМИ, передал правозащитникам видео с насилием над заключенными в саратовской тюремной больнице, объявлен в розыск.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в сообщении в базе ведомства.

Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.

До этого агентство Франс Пресс (АФП) сообщало, что Савельев находится во Франции и попросил там политического убежища. Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства. При этом в Госдуме отказались проводить дополнительное расследование, предложение большинством голосов заблокировала «Единая Россия».

В соцсетях, меж тем, сравнивают Савельева с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, который несколькими годами ранее провернул подобный трюк со спецслужбами США, после чего нашел пристанище в России.

«Сноудена, помнится, Путин правозащитником назвал, а теперь сам на эти грабли наступил... Интересно, как теперь отреагирует?» - интересуется читатель.

«Разоблачаешь насилие? В тюрьму?! Он поступил правильно. Его надо наградить, а не разыскивать», - пишет россиянин.

«Вот интересно, почему глава ФСИН все еще не ушел в отставку за пытки граждан РФ?» - не понимает пенсионер.

«Дай-то Бог, чтобы не нашли, а то и его запытают», - желает удачи Савельеву москвич.

«Человек поступил как законопослушный гражданин - пресек преступление, а ему статью? Это что происходит в стране?» - в шоке петербуржец.

«Я, кажется, понимаю причину розыска. Скачивание и разглашение информации из закрытого учреждения. Но без этого нарушения мы бы не узнали о других противозаконных действиях. И как быть?» - задумался историк.

«А это была государственная тайна? Все должно было хранится в тайне и дальше продолжаться? Если правоохранительные органы этими делами просто так не занимаются, только когда народ весь узнает. Видимо, его накажут жестче, чем насильников, как обычно бывает - жалуешься на преступления силовиков, самого сажают и столько грешков понавешают, что мало не покажется…» - не уверен в том, что Савельев выплывет доктор.

«А почему тогда все возмущены преследованием Сноудена? Ведь он тоже разгласил инфу не с сайта новостей», - вновь напоминает об экс-сотруднике ЦРУ читатель.

«Все как всегда... Палачей уволили, а того, кто показал изуверов - в розыск! Теперь и в России появился свой «Сноуден». Импортозамещение…» - пошутил россиянин.

«Розыск из-за чего? Хотят его наградить, что он раскрыл чудовищные преступления?» - уточняет у МВД уралец.

«Проще сказать, если совершается преступление, то надо молчать, а вести съемку - это уже тоже преступление? Прикольно однако. Это только в России так?» - звучит напоследок еще один возмущенный комментарий.