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«Как обычно – затяните пояски, помогите государству, а оно поможет олигархам?»

В сети набросились на Пескова, который заявил, что поддержки населения во время локдауна вновь не будет

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти не планируют вводить дополнительные меры поддержки населения из-за объявленных в России нерабочих дней.

Он напомнил, что уже действуют точечные меры, которые не имеют отношения к режиму выходного дня. В частности, это решения в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми.

«Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», - сказал Песков.

На днях президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Это делается, чтобы замедлить распространение COVID-19. При этом регионы могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Например, в Москве и Московской области их объявили с 28 октября.

Заявление Пескова нисколько не удивило россиян, активно пользующихся в соцсетями. То, что власти помогают во время локдаунов очень дозированно, население поняло ещё весной 2020 года.

«Одним словом - негодяи. Малый бизнес вымирает. Уверенно, стабильно вымирает», - заметил читатель.

«Песков, мы не забываем. И не забудем, как вы «помогли» людям и на кого свалили все проблемы, связанные с локдауном...» - грустно высказал точку зрения россиянин.

«Зато перед выборами не забыли кость кинуть…» - также не забыл москвич.

«А кто-то разве сомневался в этом? Вот введение новых штрафов - это да, всегда пожалуйста, а поддержка - нет, это не их метод», - рассержен пенсионер.

«А как же поддержка бизнеса, который обязали оплатить эти выходные недели? Или как обычно - затяните пояски, помогите государству. А само государство поможет олигархам стать ещё богаче? А кто не олигарх, не приближен к власти – это ваши трудности?» - возмущён житель Урала.

Теги: #Песков, #Путин

Рубрика: Общество

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