Вирусологи: четвертая волна COVID-19 в России может пойти на спад в январе

Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад после декабря. Об этом сообщили URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так (будет и в этом году – прим. ред.) Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного», – заявил Чепурнов.

Такого же прогноза придерживается и вирусолог Павел Волчков. По его словам, прошлогодняя картина должна повторится примерно один в один.

«Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона. Отправят школьников на дистант или не отправят, введение досрочных каникул, все это взаимосвязано», – пояснил он и добавил, что нынешняя вспышка отличается от прошлогодней тем, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса. При этом, как отметил Волчков, он не понимает, почему число вакцинированных до сих пор не достигло 70%.

«Разумного и рационального объяснения этому факту нет», – заключил он.