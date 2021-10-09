Фабриковавшие дела о наркотиках подмосковные полицейские получили условные сроки

Суд в подмосковном Раменском приговорил шесть сотрудников местной полиции, которых обвиняли в фабрикации уголовных дел о наркотиках, к условным срокам. Потерпевшие собираются обжаловать приговор. Об этом сообщает «Медуза» (признана в РФ иностранным агентом).

«Данный приговор можно расценивать как плевок в лицо потерпевшим, отбывшим реальные сроки по приговорам того же Раменского суда», – заявил изданию адвокат Игорь Михеев

Как поясняется, сотрудников МУ МВД России «Раменское» обвиняли по статьям о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Обвинение просило для полицейских до 13 лет лишения свободы.

Потерпевшими от действий сотрудников полиции признаны пять человек. При этом трое были приговорены к реальным срокам наказания, как уточняется, часть из них впоследствии были реабилитированы, а один провел год в СИЗО до того, как его дело было прекращено.