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Фабриковавшие дела о наркотиках подмосковные полицейские получили условные сроки

Обвинение просило им до 13 лет лишения свободы, потерпевшие собираются обжаловать приговор

Фото: Global Look Press

Суд в подмосковном Раменском приговорил шесть сотрудников местной полиции, которых обвиняли в фабрикации уголовных дел о наркотиках, к условным срокам. Потерпевшие собираются обжаловать приговор. Об этом сообщает «Медуза» (признана в РФ иностранным агентом). 

«Данный приговор можно расценивать как плевок в лицо потерпевшим, отбывшим реальные сроки по приговорам того же Раменского суда», – заявил изданию адвокат Игорь Михеев

Как поясняется, сотрудников МУ МВД России «Раменское» обвиняли по статьям о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Обвинение просило для полицейских до 13 лет лишения свободы. 

Потерпевшими от действий сотрудников полиции признаны пять человек. При этом трое были приговорены к реальным срокам наказания, как уточняется, часть из них впоследствии были реабилитированы, а один провел год в СИЗО до того, как его дело было прекращено.

Рубрика: Общество

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