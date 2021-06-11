Сахмеев Владимир
Вчера, в 22:56

Силовики из Чечни изъяли бежавшую от насилия девушку из шелтера и передали семье

Дома девушка терпела побои из-за своей сексуальной ориентации

На фото девушка с волосами, забранными в хвост и серой футболке
Фото: Скриншот видео в Facebook

Халимат Тарамова

Волонтерок дагестанского шелтера для жертв домашнего насилия «Марем» сутки продержали в статусе задержанных по административному правонарушению.

Четверо женщин покинули здание Ленинского районного суда в Махачкале. Их дела о неповиновении полиции были прекращены за отсутствием события правонарушения, пишет адвокат Ольга Гнездилова на странице в Facebook.

Напомним, 10 июня в кризисную квартиру для жертв насилия в Махачкале выломали дверь сотрудники полиции Дагестана и Чечни. Отткуда они «изъяли» клиентку шелтера, чтобы вернуть к семье в Чечню.

«Халимат Тарамова передана родственникам в Чечню, видимо, она и была целью спецоперации дагестанских и чеченских полицейских. Остальных резидентов шелтера просто жестоко изолировали на сутки»

, – пишет Гнездилова.

Девушка настаивала, что она добровольно покинула семью, поскольку постоянно подвергалась насилию. В МВД она отправляла видеозапись, где просила не объявлять ее в федеральный розыск.

«Новая газета» пишет, что Халимат Тарамова может быть дочерью замминистра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова. 

Как сообщают правозащитники из «Российской ЛГБТ-сети»*, девушка подвергалась побоям со стороны родственников из-за своей гомосексуальной ориентации. С подругой из Перми она планировала уехать в безопасное место.

* БФ «Сфера», являющийся организацией-оператором Российской ЛГБТ-сети, 01.03.2016 был внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента

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