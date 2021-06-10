Правозащитница: В Дагестане полиция взломала дверь убежища для жертв домашнего насилия

Журналистка и правозащитница Светлана Анохина в личном Instagram сообщила, что сотрудники полиции Дагестана и Чечни требует открыть дверь от клиенток шелтера для жертв домашнего насилия.

«Сейчас в нашу кризисную квартиру, где мы размещаем женщин, нуждающихся в защите и помощи, ломятся наши полицейские дагестанские в сопровождении полицейских чеченских. Они требуют, чтобы девушки, находящиеся в квартире, открыли им дверь», – говорит Анохина.

Она настаивает, что такой прессинг со стороны регионального МВД является нарушение конституционных прав: «Не было никаких повесток, не было никаких предупреждений. Они просто пытаются вскрыть двери».

Позже журналистка сообщила телеграм-каналу Sota, что силовики проникли в квартиру и берут показания у женщины, которая разъясняет, что ушла из дома по своей воле из-за постоянных избиений и угроз ее жизни.

«Около дома находятся машины с сотрудниками чеченской полиции, и они отступать не намерены», – цитирует Sota Анохину.

Как пишет «Медиазона», женщину, за которой пришла полиция, может ждать жестокая расправа. По словам полиции, она находится в розыске. После побега из дома она отправила в полицию видео, где попросила правоохранителей не выдавать ее родтсвенникам.