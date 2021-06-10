Сахмеев Владимир
13 часов назад

Правозащитница: В Дагестане полиция взломала дверь убежища для жертв домашнего насилия

Во взломе квартиру участвовали чеченские полицейские, которые намерены вывезти из кризисной квартиры женщину

На фото участница митинга за права женщин с плакатом «Для меня закон против домашнего насилия лучше цветов»
Фото: Global Look Press

Журналистка и правозащитница Светлана Анохина в личном Instagram сообщила, что сотрудники полиции Дагестана и Чечни требует открыть дверь от клиенток шелтера для жертв домашнего насилия.

«Сейчас в нашу кризисную квартиру, где мы размещаем женщин, нуждающихся в защите и помощи, ломятся наши полицейские дагестанские в сопровождении полицейских чеченских. Они требуют, чтобы девушки, находящиеся в квартире, открыли им дверь», – говорит Анохина.

Она настаивает, что такой прессинг со стороны регионального МВД является нарушение конституционных прав: «Не было никаких повесток, не было никаких предупреждений. Они просто пытаются вскрыть двери».

Позже журналистка сообщила телеграм-каналу Sota, что силовики проникли в квартиру и берут показания у женщины, которая разъясняет, что ушла из дома по своей воле из-за постоянных избиений и угроз ее жизни. 

«Около дома находятся машины с сотрудниками чеченской полиции, и они отступать не намерены», – цитирует Sota Анохину.

Как пишет «Медиазона», женщину, за которой пришла полиция, может ждать жестокая расправа. По словам полиции, она находится в розыске. После побега из дома она отправила в полицию видео, где попросила правоохранителей не выдавать ее родтсвенникам.

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